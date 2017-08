Leven met hartfalen: 'Door minder zout te eten verdraag je meer levensreddende medicatie'

Een hart dat zo verzwakt is dat het zijn functie niet meer naar behoren kan vervullen, waardoor je klachten krijgt als vermoeidheid, kortademigheid en gezwollen voeten. Meestal als tol van een hartinfarct of -spierziekte, vaak mee in de hand gewerkt door jarenlange hartonvriendelijke eet- en leefgewoonten. Dat is bondig wat hartfalen inhoudt. Naar schatting 1 op de 10 Belgen krijgt ooit deze chronische, progressieve ziekte. Zonder afdoende behandeling is de prognose slechter dan voor vele kankers. Trouw de voorgeschreven behandeling volgen is dus levensreddend.

