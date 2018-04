Intimiteit na kanker: 'Door met haar te vrijen, heb ik mijn vrouw helpen genezen'

Dat er na een kankerbehandeling seksuele problemen of relatieproblemen ontstaan, is niet uitzonderlijk. Prostaatkanker, schaamlipkanker of borstkanker hebben zelfs een rechtstreekse impact op hoe de patiënt seksueel functioneert. Behandelingen als chemo-, radio- en hormoontherapie kunnen tot hormonale verstoringen of neurologische schade leiden. En neveneffecten als libidoverlies, erectiestoornissen, een verkorte vagina, droogte of vaginale verkleving kunnen zowel de fysieke mogelijkheid om seks te hebben beperken als het genot. Doordat patiënten zich sowieso al vaak bang, moe en ziek voelen, zijn ze ver verwijderd van de ideale situatie om zin te krijgen in seks en opgewonden te raken.

