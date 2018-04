Ingevroren kinderwens: meer dan 300 Belgische kankerpatiënten kozen al voor 'oncofreezing'

Weinig mensen die met een kankerbehandeling moeten starten, beseffen dat die hun seksualiteitsbeleving beduidend kan beïnvloeden. Zelfs als ze erover geïnformeerd worden, kunnen ze de gevolgen niet altijd goed inschatten. Dat ligt anders als het om kinderen krijgen gaat: dat thema krijgt sinds een jaar zo veel aandacht dat patiënten het vaak zélf aankaarten. De behandelende arts verwijst hen dan door naar een fertiliteitskliniek: daar kunnen ze, voor ze aan hun chemotherapie beginnen, ei- of zaadcellen, of in extreme gevallen eierstok- of teelbalweefsel, laten wegnemen en invriezen voor later gebruik - een techniek die 'oncofreezing' heet. Dat voorkomt dat ze geen kinderen meer kunnen krijgen als de therapie hun cellen of weefsels te zwaar beschadigt.

...