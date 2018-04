Interactieve kaart laat zien of je voldoende calcium inneemt

De interactieve kaart geeft een beeld van de hoeveelheid calcium die volwassenen gemiddeld innemen in 74 landen en regio's. Ze wordt vandaag gelanceerd door de International Osteoporosis Foundation (IOF) en weerspiegelt de resultaten van een studie over de wereldwijde inname van calcium. Het IOF wil met de map aandacht vragen voor het probleem van een te lage calciuminname en de gevolgen daarvan.

Calcium voor sterke botten

Calcium is een belangrijk bestanddeel van onze botten, goed voor 30 tot 35 procent van hun massa en belangrijk voor de sterkte ervan. Lage calciuminname is gekoppeld aan een lagere botmineraaldichtheid, wat het risico op osteoporose en botbreuken verhoogt. De benodigde hoeveelheid calcium verandert naargelang je leeftijd. De calciumbehoefte is hoger tijdens de tienerjaren vanwege de snelle groei van het skelet, en op oudere leeftijd, omdat dan het vermogen van het lichaam om calcium te absorberen afneemt. De aanbevolen dagelijkse inname van calcium varieert per land, maar over het algemeen wordt 800 tot 1000 mg per dag aanbevolen voor gezonde volwassenen. Voor tieners ligt dat iets hoger, idem voor vrouwen na de menopauze, ouderen en mensen met osteoporose. Levensmiddelen die rijk zijn aan calcium zijn onder meer zuivelproducten (melk, yoghurt, kaas), bepaalde groenten (bijvoorbeeld broccoli en boerenkool), ingeblikte vis met zachte eetbare botten zoals sardines, sommige notensoorten en calciumhoudende sojaproducten zoals tofu en sojamelk.

Wereldcongres

Vandaag worden de resultaten van de studie ook besproken op een Wereldcongres over Osteoporose in Polen. Experten buigen zich onder meer over de gevolgen van een te lage inname van calcium zoals onder meer het geval is voor landen als Nepal (175 mg/dag) of andere landen in Azië, Latijns-Amerika en Afrika met een gemiddelde inname onder de 700 mg/dag. Alle landen met een dagelijkse inname van gemiddeld 1000 mg of hoger, liggen in de noordelijke delen van Europa. Soms zijn er binnen een regio ook grote verschillen. Zo scoort Colombia laag met 297 mg per dag terwijl Mexico een goede score van 805 mg per dag kan voorleggen. 'De kaart toont aan dat er lage innames van calcium zijn in verschillende delen van Zuidoost-Azië', zegt Ambrish Mithal van het IOF en coauteur van de studie. 'In China en India, 's werelds meest bevolkte landen, is de gemiddelde inname slechts 338 mg en 429 mg per dag.'

Miljoen Chinezen met heupfractuur

Wei-bo Xia, de voorzitter van de Chinese Vereniging voor Osteoporose en Botonderzoek is bezorgd over deze cijfers. Zijn land kent dan ook een snelle toename van het aantal heupfracturen door osteoporose bij de oudere bevolking. 'Toekomstmodellen tonen aan dat tegen 2050 het aantal mensen met een heupfractuur de een miljoen zal overstijgen tenzij er snel iets wordt gedaan.'

Rijst, het basisvoedsel in China, bevat veel fytinezuur en dat bestanddeel bindt belangrijke mineralen als calcium maar ook ijzer en zink aan zich. Hierdoor worden deze mineralen niet door het lichaam opgenomen. 'Meer calcium innemen is erg belangrijk voor een goede gezondheid van onze botten', zegt hoofdauteur van de studie Bess Dawson-Hughes. 'We raden mensen uit elke leeftijdscategorie aan om voldoende calciumhoudende voeding te eten. Als dat niet lukt zijn supplementen aangeraden om tot een inname van 800 mg tot 1000 mg per dag te komen.'