Het vrouwelijk orgasme: 'Om te weten wat de vrouw wil, praat je best met haar'

'Was will das Weib', vroeg Freud zich af, en kwam nooit op het idee om dat de dames zelf te vragen. Ook Dirk Draulans - Geloof nooit pornoacteurs, Knack 18 januari - zoekt het liever in de wetenschap. Breeduit citeert hij de onderzoeken waaruit blijkt dat slechts een derde van de vrouwen regelmatig een orgasme heeft tijdens de coïtus, en werpt wat suggesties in de strijd. Zouden vrouwen eerder klaarkomen bij rijke mannen? Nee toch niet. Nee, vrouwen komen eerder klaar bij mannen die ze als aangenaam ervaren. Geweldig inzicht. Draulans is niet op het idee gekomen om het aan vrouwen zelf te vragen, alsof we een merkwaardig diersoort zijn dat alleen door nauwgezette observatie haar geheimen prijs geeft, of een vreemde stam die spreekt in een niet te ontcijferen taal. En als wij vrouwen te eng zijn om mee te praten, had hij natuurlijk ook gewoon mijn boek kunnen lezen, Het verschil, dat hier op de pagina's van Knack nog uitvoerig is besproken. Daar staat het antwoord op het raadsel vrouwelijk orgasme gewoon in.

...