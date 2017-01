De wetenschap van het orgasme: geloof nooit pornoacteurs

Het was een werkelijk intrigerend vraagstuk, onlangs in het vakblad Proceedings of the Royal Society B. Waar is het penisbeentje gebleven? Het bestaat wel degelijk: het penisbeentje bezorgt nogal wat zoogdieren extra stevigheid. Het ding ontstond minstens 95 miljoen jaar geleden en speelt vandaag nog een belangrijke rol in de voortplanting van veel zoogdieren, zoals carnivoren en vleermuizen. De lengte van het been is uitzonderlijk variabel, ook binnen onze apenfamilie. Bij sommige makaken is het verhoudingsgewijs lang: een apensoort van 10 kilogram heeft een penisbeentje van meer dan 5 centimeter. Bij chimpansees is het gekrompen tot minder dan een centimeter.

