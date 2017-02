Depressieve studenten grijpen makkelijker naar e-sigaret

Meer dan vijfduizend universiteitsstudenten in de staat Texas werden maandenlang gevolgd. Wie duidelijke symptomen van een depressie vertoonde, bleek zes maanden later veel vaker naar de e-sigaret te grijpen dan studenten zonder depressie. Maar omgekeerd blijkt het gebruik van de e-sigaret niet tot symptomen van depressie te leiden.

"Dit is de eerste studie die een duidelijke relatie aantoont tussen verhoogde symptomen van depressie en het gebruik van de e-sigaret", zegt epidemioloog Frank Bandera, hoofdauteur van de studie.

Zelfmedicatie

De elektronische sigaret is een apparaatje dat een vloeistof elektrisch doet verdampen. Die vloeistof bevat vaak nicotine.

De onderzoekers waren verrast door de resultaten. Bij de klassieke sigaret - blijkt uit vorig onderzoek - is er een wederkerige relatie tussen sigaret en depressie: wie depressief is, rookt vaker, en wie vaker rookt, is vaker depressief. Bij de e-sigaret gaat dat maar in één richting op.

"We weten niet waarom depressie leidt tot het gebruik van de e-sigaret", zegt Bandiera. "Het kan zelfmedicatie zijn. Net zoals bij sigaretten, kunnen studenten die zich gestrest voelen, zich beter voelen door het gebruik van de e-sigaret."

"Het kan ook te maken hebben met het feit dat de e-sigaret wordt aangeprezen als een apparaat om te stoppen met roken. Studenten met een depressie zouden daardoor e-sigaretten kunnen roken als een hulpmiddel om te stoppen met traditionele sigaretten."

Maar er is weinig betrouwbaar bewijs dat de e-sigaret mensen uiteindelijk van hun verslaving af helpt.

Tieners verleid door e-sigaret

Eind 2015 gaf een Amerikaanse studie aan dat de e-sigaret tieners verleidt tot het roken van klassieke sigaretten. Het gaat om tieners die anders niet met roken zouden experimenteren. Het klassieke roken gaat achteruit bij Amerikaanse tieners maar het aantal jonge rokers van de e-sigaretten was op een jaar tijd, van 2013 naar 2014, verdrievoudigd.

In 2014 ontstond ophef over een rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De WHO vroeg aan regeringen om de elektronische sigaret op openbare plaatsen te verbieden zolang er niet meer zekerheid is over mogelijke schade.

Maar een jaar later kwamen Britse onderzoekers tot de conclusie dat de e-sigaret 95 procent minder schadelijk is dan een klassiek tabaksproduct.

De nieuwe studie verscheen in Nicotine & Tobacco Research. (IPS)