Bedrijf betaalt werknemers voor elke kilo die ze afvallen

Wang Xuebao, hoofd van het consultingbureau Kingtian Consulting in het noordelijke Xian, heeft maandelijks 200 yuan (26 euro) veil voor elke verloren kilo lichaamsgewicht. Sinds maart sprongen twintig werknemers op de vermageringstrein. De grootste premie bedroeg 2.000 yuan. Het betrof een medewerker die op twee maanden tijd tien kilo was kwijtgeraakt, vertelt de bezorgde ondernemer.

Hij legde uit op het idee te zijn gekomen nadat hij had vastgesteld dat het beroep van consultant te veel zittend is. "Men mag zich niet alleen tevreden stellen omtrent het verhogen van de omzet, ook de gezondheid (van het personeel) vergt aandacht. En dat heeft zijn weerslag op de kwaliteit van het werk", aldus Wang.

Obesitas in China

Hij is van plan zijn premies niet af te schaffen, en is intussen verrast door de snelheid waarmee zijn personeel is vermagerd. Zelf trekt hij de premie niet en behoudt hij zijn gewicht.

Door de verbeterde levenskwaliteit en het in omloop brengen van westers voedsel, zijn Chinezen verdikt. De mannen zijn tussen 2002 en 2012 gemiddeld 3,5 kilo bijgekomen en de vrouwen 2,9 kilo, zo blijkt uit een in 2015 gepubliceerde studie van de Nationale Commissie voor Gezondheid en Gezinsplanning. Obesitas treft bijna tien procent van alle Chinezen.