Minder zitten, is makkelijker dan je denkt: 11 tips

Partena Ziekenfonds wil samen met Vlaams instituut voor Gezondheidspromotie de Vlaming weer leren minder te zitten en meer te bewegen, op het werk, thuis, alleen of in groep. Als volwassene zou je het zitten namelijk elke 30 minuten moeten onderbreken.

Op de website ikziejewelzitten.be kan je via een eenvoudige online Zittest je 'zitprofiel' bepalen. Je kan je vervolgens inschrijven op gratis nieuwsbrieven op maat en gratis sms-coaching waardoor je in 4 weken tijd je gedrag kan aanpassen.

Hieronder vind je alvast enkele tips om minder te zitten op het werk:

1. Nieuwe taak, nieuwe houding

Klaar met e-mails lezen? Even rechtstaan. Document dichtgeklikt? Even glaasje water halen. Meeting afgerond? Volgende taak rechtstaand afwerken. Afwisseling is de boodschap.

2. Het kan ook moeilijker

Natuurlijk stap je altijd naar de dichtstbijzijnde toiletten of koffiemachines? Maar waarom niet eens naar een andere verdieping gaan? Met de trap, natuurlijk.

3. Meer dan één werkplek

Wissel zitten, staan en wandelen af op het werk. Gebruik de standing desks als die er zijn, doe je telefoontjes al wandelend, en ga eens aan een ander bureau zitten. Alles om te vermijden dat je de hele dag op dezelfde stoel aan hetzelfde bureau in dezelfde houding blijft zitten.

4. Stap niet zomaar de lift in

De trap nemen in plaats van de lift is een bekende beweegtip. Maar misschien werk jij wel op de 8ste verdieping... Begin dan klein: neem de trap naar de eerste verdieping, en stap daar pas in de lift. Bouw dit geleidelijk op. Elke stap telt.

5. Staand werken

Doe je telefoontjes rechtstaand of wandelend: je doet je lijf er een plezier mee. Zijn er sta-tafels op je werk? Maak er gebruik van. Wissel zittend en staand werken af. Tijdens het zitten kan je een ergonomisch zitkussen gebruiken waarmee je zelfs al zittend je rug in beweging houdt.

6. Rekken en strekken

Zit je vaak lang achter de computer? Af en toe even rechtstaan en je spieren uitrekken is een goed idee. Zo voorkom je rug- en nekpijn. Die ontstaat namelijk door lange tijd in dezelfde houding te blijven zitten.

7. Vergader rechtstaand

Sta ook tijdens een meeting af en toe op om je benen te strekken. Kijken je collega's raar op, leg dan uit waarom ze je voorbeeld kunnen volgen. Of plan de volgende meeting eens rechtstaand.

8. Sla je lunchpauze niet over

Drukke dag? Laat je niet verleiden om je lunch over te slaan, of om te eten aan je computer. Dat is niet goed voor je vertering, en voor je energiepeil. Eet samen met je collega's, of maak bij mooi weer een korte wandeling buiten.

9. Speeltijd

Spreek af met een collega met wie je vaak mails uitwisselt. Als je een mail van elkaar ontvangt, ga je even rechtstaan. Nog leuker als je in groep aan een project werkt.

10. Stimuleer het wandelen

Heb je inspraak in de organisatie op kantoor? Spreek af om prullenbakken of printers verderop te zetten. Zo verplicht je jezelf om recht te staan als je erheen moet.

11. Maak je eigen standing desk

Heb je een zittende job en geen standing desk ter beschikking? Maak er zelf eentje door een stapel stevige mappen of een stevige doos op je bureau te leggen. Een ideetje dat op kantoor zeker niet ongemerkt voorbij zal gaan.

