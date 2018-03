Diep in december van Patrick Conrad: 'de meest verwerpelijke en meest te koesteren thriller die de laatste jaren verschenen is'

Ik ken weinig Nederlandstalige romans, op het dandyesk-decadente werkje De Hoornen van de Maan (Jan Van Ees en Eduard Veterman, 1924) na, die zo doorgedreven blijven balanceren op een lemmet dunne richel zonder er af te vallen en zonder ook maar enig soelaas te verstrekken aan al wie een glimmer hoop wil overhouden. Want niet de andere is de hel, maar de eigen onwrikbaarheid, de gedetermineerdheid door wraak en onvervulbare lust, door het verleden en de leegte. Wie de New Star Trek dancing in de Breydelstraat binnentreedt, heeft zijn ziel geofferd, en keert nooit meer terug naar de wereld der levenden.

...