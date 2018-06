Beroemde perkamenten versie van Biblia Polyglotta wordt in Antwerpen geveild

Volgens Christie's gaat het om het enige exemplaar van de elf resterende kopieën op vellum - een soort perkament - dat in private handen is. Het werk, een uit verschillende delen bestaande meertalige bijbel die als het magnum opus van Plantijn wordt gezien, zal op 21 juni ook in ons land aan het grote publiek worden getoond, in het Museum Plantin-Moretus in Antwerpen.

De Biblia Polyglotta of Biblia Regia was destijds een bestelling van de Spaanse koning Filips II. De perkamentversies waren bestemd voor diens persoonlijk gebruik en zijn dus een soort 'deluxe' editie. De teksten zijn in het Latijn, Grieks, Hebreeuws, Syrisch en Aramees - in hun respectieve schriften - en Plantijn werkte er samen met verschillende filologen en theologen vijf jaar lang aan. Het wordt dan ook aanzien als een meesterwerk op het vlak van zowel de boekdrukkunst als de bijbelwetenschap.

Emotioneel moment

Het Spaanse hof bleek trouwens zo tevreden met het werk dat de drukkersfamilie Plantijn-Moretus voor lange tijd topcontracten kon binnenhalen voor religieuze producten bestemd voor de in die tijd enorme Spaanse markt.

Van het werk werden 1.200 exemplaren op papier gedrukt, maar slechts dertien op vellum - waarvan er vandaag nog elf bewaard zijn. 'De terugkeer van de Biblia Regia naar zijn oorspronkelijke thuis wordt een emotioneel moment', zegt directeur Iris Kockelbergh van het Museum Plantin-Moretus, dat gevestigd is in het pand van de drukkerij van destijds. 'Dit meesterwerk op papier zien is al erg ontroerend en de versie op perkament overtreft die ervaring nog.'