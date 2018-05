Amerikaanse schrijver en journalist Tom Wolfe overleden

Wolfe is vooral bekend van zijn boek 'Het Vreugdevuur der ijdelheden' (The Bonfire of the Vanities, uit1967) dat in 1990 door Brian de Palma is verfilmd.

Hij geldt ook als een grondlegger van het 'New Journalism', met zijn essaybundel "The Kandy-Kolored Tangerine-Flake Streamline Baby" uit 1965 als één der eerste voorbeelden.

Wolfe schreef meer dan een tiental essays en romans.

Hij overleed in een ziekenhuis in Manhattan (New York) waar hij vanwege een infectie was opgenomen, schreef de krant New York Times (NYT).