Zowel N-VA als SP.A werkt actief samen met 'politieke trollen'

Op 22 december vorig jaar werd op de twitteraccount '@gelerobbie' een opmerkelijk filmpje geplaatst. De hoofdrol in het filmpje was voor Groen-kopstuk Wouter Van Besien, die met zijn fiets over het zebrapad en het trottoir rijdt. Vanuit de 'gelerobbie'-account werd het filmpje liefst 258 keer verspreid door andere accounts. Een dag later was het nationaal nieuws.

Maar waar kwam het filmpje vandaan?

Een beetje googelen leert dat '@gelerobbie', de account die het filmpje viraal liet gaan, in de echte wereld Paul Boonefaes heet. Op de Linkedin-pagina van Boonefaes is te lezen dat hij van 2016 tot 2018 medewerker was van N-VA-ondervoorzitter en Europarlementslid Sander Loones. Zijn taak: 'communicatie en socialemediastrategie'.

In een telefonisch gesprek met Knack bevestigt Loones dat Boonefaes 'tot enkele maanden geleden' voor hem werkte. 'Het was een deeltijdse job', aldus Loones. 'Paul was verantwoordelijk voor de socialemediastrategie van onze Europese fractie, en verzorgde in die functie onze Twitteraccount.'

Of ook filmpjes tweeten onder de schuilnaam '@gelerobbie' tot zijn takenpakket behoorde? Loones zegt van niet. Volgens hem zijn verhalen over trollen -hier begrepen als een soort geuzennaam voor hyperactieve digitale activisten - die door de partij worden betaald 'fabels van de oppositie' en wordt er binnen zijn partij 'redelijk transparant' over de socialemediastrategie gecommuniceerd.

'@gelerobbie' maakt, net als bijvoorbeeld '@DeMondige' of '@eerlijkesos', deel uit van een relatief uitgebreid kransje rechtse, bijzonder actieve twitteraars die mee de toon bepalen. Wie ze zijn en wat hen drijft, valt zelden te achterhalen. Al zijn er uitzonderingen. Zo is daar, naast '@gelerobbie', de account '@Jef Dweislap', een zelfverklaarde 'stafmedewerker N-VA' die door alle kopstukken van deze partij wordt gevolgd. Jef Dweislap is een man die, getuige zijn korte bio, een 'stevig probleem' heeft met politieke correctheid.

Wie is die '@Jef Dweislap' in de echte wereld? 'Hij is een van onze stafmedewerkers sociale media', vertelt N-VA-woordvoerder Bram Bombeek. 'Hij twitterde al voor hij bij ons werkte onder die naam, en hij is dat gewoon blijven doen. Zijn echte naam? U begrijpt dat ik dat niet in zijn plaats ga onthullen.'

@Pensioenspook

Uiteraard geniet niet alleen N-VA de steun van politieke trollen. Anonieme, en precies daarom vaak rücksichtlose politieke twitteraars vind je ook aan de linkerzijde. Zo is daar '@Pensioenspook', met zijn 7500 volgers en bijna 100.000 tweets misschien wel de invloedrijkste politieke trol van Vlaanderen. In een privéconversatie via Twitter laat '@Pensioenspook' weten dat hij weleens contact heeft met een aantal partijmedewerkers van de SP.A. Echt verregaand is die samenwerking volgens hem evenwel niet. 'Hoogstens vragen ze me om iets te verspreiden waar ze hard aan gewerkt hebben maar dat niet "goed genoeg" was of "niet opportuun" voor hun politieke bazen. Via mij kunnen ze dan toch hun idee kwijt.'