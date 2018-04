'Trollen hebben de spelregels van de Vlaamse politiek veranderd'

Op 22 december vorig jaar werd op de twitteraccount '@gelerobbie' een opmerkelijk filmpje geplaatst. De hoofdrol in het filmpje was voor Groen-kopstuk Wouter Van Besien, die met zijn fiets over het zebrapad én het trottoir rijdt. 'Hypocriet', zo oordeelde '@gelerobbie', en hij was duidelijk niet de enige die er zo over dacht.

...