'Zelfs als leerkrachten lesgeven met hun rug naar de klas, verdwijnen de vooroordelen nog niet'

Op haar twaalfde kreeg ze te horen dat ze beter voor het technisch onderwijs kon kiezen. Dat zou haar later vele teleurstellingen besparen. Met zo'n donkere huid zou ze toch nooit een job vinden waarvoor je een ASO-diploma nodig hebt. Dat vertelde opiniemaakster Dalilla Hermans net voor de jaarwisseling in Knack. Die onderwijsmensen van haar lijken de beste bedoelingen gehad te hebben: ze wilden voorkomen dat ze zou gaan dromen van een toekomst die (in hun ogen) niet voor Vlamingen met een kleurtje is weggelegd. Zo uitzonderlijk is dat - nog steeds - niet. Uit studies blijkt dat nogal wat leerkrachten de mogelijkheden en kansen van kinderen met een bruine huid of uitheemse naam vaak lager inschatten dan die van hun oer-Vlaamse leeftijdgenoten. Gevolg: sommigen zijn ge...