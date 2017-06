Zeilster Evi Van Acker: 'Het litteken van Rio zal niet snel genezen'

Ze ging naar de Olympische Spelen van Rio als Belgiës grootste kans op een medaille, maar sport en de aandelenbeurs zijn in dit opzicht gelijk: eerder behaalde resultaten geven geen garantie voor de toekomst. Evi Van Acker kreeg nooit de kans om te laten zien hoe klaar ze was om te schitteren in Rio: de Shigella-bacterie deed haar Spelen in het water vallen. Ondertussen heeft de goedlachse Gentse de wind weer mee. In de laatste twee wereldbekerwedstrijden werd ze respectievelijk tweede en eerste. Volgende week neemt ze deel aan de wereldbekerfinale in het Spaanse Santander. 'Een heel mooie race met een klein deelnemersveld: alleen de beste zeilsters uit de eerste manches van de wereldbeker mogen starten', vertelt Van Acker. 'Onder de subtoppers is er altijd veel strijd om erbij te zijn. Daar hoef ik mij gelukkig geen zorgen om te maken. Ben ik favoriet voor Santander? Misschien, maar daar koop je weinig mee. In Rio was ik ook een favoriet.'

