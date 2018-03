Wordt M/V/X binnenkort helemaal afgeschaft?

'De juridische categorieën man en vrouw zullen verdwijnen', zegt jurist Pieter Cannoot, die bij het Human Rights Centre van de Universiteit Gent aan een doctoraat over seksuele identiteit werkt. 'Zonder het goed en wel te beseffen heeft de overheid met de invoering van de nieuwe transwet een heel proces in gang gezet. Nu al hoef je geen behandelingen of operaties meer te ondergaan om je gender te kunnen aanpassen. Het enige wat je moet doen, is officieel verklaren dat je je genderregistratie wilt aanpassen. Ik vermoed dat de wetgever de gevolgen daarvan heeft onderschat.'

In de praktijk heeft die beslissing een beweging in gang gezet die invloed heeft op het hele rechtssysteem. De logische volgende stap is een wettelijke regeling voor de 2,2 procent van de bevolking die zogenaamd non-binair is. Dat zijn mensen die zich zowel man als vrouw, geen van beide of iets daartussenin voelen. Belangenverenigingen voor holebi's en transpersonen zijn al naar het Grondwettelijk Hof gestapt om de afschaffing van opdeling in mannen en vrouwen te vragen. Volgens Canoot zal er in eerste instantie een derde gendercategorie worden ingevoerd. 'Op het kabinet van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) heeft men al de mogelijkheid onderzocht van een inclusief burgerlijk recht waaruit de termen man en vrouw zijn verdwenen', zegt hij. 'Om dat daadwerkelijk in te voeren, is er alleen politieke wil nodig.' Hoe snel de wet zal worden aangepast, hangt voor een groot deel van het Grondwettelijk Hof af. Als het beslist dat de wetgever een alternatief moet uitwerken voor het huidige binaire systeem, zoals de belangengroepen vragen, dan kan de aanpassing al over anderhalf jaar worden doorgevoerd. Laat het Grondwettelijk Hof de overheid meer ruimte, dan zou het nog vijf à tien jaar kunnen duren. 'Een weg terug is er in elk geval niet meer', zegt Cannoot.

Waarschijnlijk zal ook de invoering van ene derde gender geen eindpunt zijn. 'Zo'n X dreigt een soort restcategorie te worden en dat zou natuurlijk heel stigmatiserend zijn. Bovendien is de kans groot dat er gaandeweg nog categorieën zullen bijkomen. Zoals je vandaag op Facebook al uit 71 genders kunt kiezen: van man, vrouw en anders tot queer en genderflux. Mettertijd kunnen we in een situatie belanden waarbij iedereen zijn gender vrij mag invullen in pakweg dertig tekens.' De onderzoeker verwacht dan ook dat de juridische categorie man en vrouw uiteindelijk helemaal zal verdwijnen.