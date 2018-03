Jurist Pieter Cannoot: 'De overheid heeft de gevolgen van de transwet onderschat'

'De juridische categorieën man en vrouw zullen verdwijnen', zegt jurist Pieter Cannoot, die bij het Human Rights Centre van de Universiteit Gent aan een doctoraat over seksuele identiteit werkt. 'Op de duur zal gender iets zijn wat tot het intieme privéleven van de mens behoort.' Op het vlak van seksuele geaardheid is België vandaag al een van de meest progressieve landen ter wereld, en nu ziet het ernaar uit dat ons land ook wat genderidentiteit betreft een voortrekkersrol zal spelen. Al lijkt dat niet met evenveel enthousiasme te zijn. 'Zonder het goed en wel te beseffen heeft de overheid met de invoering van de nieuwe transwet een heel proces in gang gezet', zegt Cannoot. 'Samen met Malta, Denemarken, Noorwegen en Ierland is België een van de weinige landen die de medische voorwaarden om officieel van gender te veranderen al heeft geschrapt. Door de nieuwe transwet hoef je geen behandelingen of operaties meer te ondergaan om je gender te kunnen aanpassen. Zelfs een diagnose van genderdysforie is niet nodig. Het enige wat je hoeft te doen, is officieel verklaren dat je je genderregistratie wilt aanpassen. Ik vermoed dat de wetgever de gevolgen daarvan heeft onderschat.'

...