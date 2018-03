Winterweer: Zwaarste winterspits van het jaar - 130 vluchten geschrapt op Brussels Airport

Het verkeer verliep op de Vlaamse snelwegen vrijdagavond omstreeks 18.15 uur nog steeds uitzonderlijk moeizaam, ten gevolge van gladheid door de winterse neerslag. De avondspits was de zwaarste tot dusver dit jaar, met op het hoogtepunt omstreeks 17.30 uur zowat 250 kilometer file op de Vlaamse snelwegen, zo is vernomen bij het Vlaams Verkeerscentrum.

Een aantal incidenten en winterse neerslag zorgden vrijdag de hele dag al voor druk verkeer, maar de kentering kwam er in de late namiddag, toen het begon te sneeuwen. Dat zorgde ervoor dat het verkeer op veel plaatsen stilviel, en dan met name op de Brusselse ring, die volledig rood kleurde, en in de regio Gent. Ook in Antwerpen waren de files aanzienlijk, maar daar is dat minder ongebruikelijk op een vrijdagavond.

In Brussel was er vooral hinder aan de oostkant van de Brusselse ring, waar ter hoogte van Hoeilaart een aantal voertuigen de helling niet kon nemen. Het Vlaams Verkeerscentrum waarschuwt automobilisten om zeer voorzichtig te blijven rijden vrijdagavond, omdat het wegdek hier en daar nog bijzonder glad kan zijn.

Ook het busverkeer ondervindt hier en daar hinder. De Lijn laat via Twitter weten dat de dienstverlening in de buurt van Landen en Tienen ernstig verstoord is en dat in Vlaams-Brabant enkel nog hoofdassen gereden worden. Alle lussen via dorpen worden er afgeschaft.

Wie de weg op gaat wordt aangeraden om waakzaam te zijn. Voetgangers en fietsers kunnen gevaarlijke slippartijen maken op ijsplekken. Aan chauffeurs wordt gevraagd om onmiddellijk hun rijgedrag aan te passen aan de weersomstandigheden.

Het Agentschap Wegen en Verkeer strooide afgelopen nacht preventief 800 ton zout en rijdt uit waar en wanneer het nodig is. Weggebruikers krijgen het advies om voor ze aan hun reis beginnen de website van het Vlaams Verkeerscentrum (www.verkeerscentrum.be) te raadplegen. Daar kan de actuele toestand van de verkeerssituatie worden opgevolgd.

Zowat 130 vluchten geschrapt op Brussels Airport

Op Brussels Airport worden vrijdagavond in totaal een 130-tal vluchten geschrapt ten gevolge van de winterse neerslag. Dat meldt een woordvoerster van de luchthaven. Niet alle pistes zijn meer in gebruik, door de beperkte zichtbaarheid en gladheid.

De luchthaven blijft de situatie van nabij opvolgen. Ze roept passagiers op om contact te nemen met hun luchtvaartmaatschappij alvorens naar de luchthaven te komen en om voldoende tijd uit te trekken om er te geraken.