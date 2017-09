Weyts laat slachthuis sluiten wegens wantoestanden, Groen roept op tot gehele ommezwaai

Dierenrechtenorganisatie Animal Rights heeft undercoverbeelden gemaakt die opnieuw wantoestanden in een Belgisch slachthuis aantonen. De organisatie legde met een verborgen camera vast hoe runderen in een slachthuis van de groep Verbist in Izegem zwaar worden mishandeld.

Runderen worden met stokken in een box gejaagd en krijgen elektrische schokken, wat verboden is. Vervolgens wachten de dieren in doodsangst op hun lot, terwijl ze zien hoe andere runderen bij hun poten worden opgehangen en hoe slachters hen de keel doorsnijden. In veel gevallen worden de dieren onverdoofd geslacht. De beelden zijn te bekijken op de website van Animal Rights.

Animal Rights eist dat het slachthuis onmiddellijk dicht gaat, zo schrijven De Morgen en Het Laatste Nieuws.

Reacties

Bij de groep Verbist worden vooral Belgisch Witblauw-runderen geslacht. Het vlees komt terecht in de schappen van onder meer Colruyt en Delhaize. Die laatste supermarktketen heeft meteen aangekondigd de samenwerking met het slachthuis stop te zetten. Colruyt laat weten de bestellingen en leveringen 'on hold' te zetten.

Zaakvoerder Louis Verbist (73) beweert dat zijn slachthuis 'volgens de regels van de kunst' handelt.

De Inspectie Dierenwelzijn van bevoegd Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) ging vanochtend controleren in het slachthuis in Izegem. Daarna besliste Weyts om het slachthuis te laten sluiten. De problemen situeren zich vooral op het vlak van de infrastructuur voor de dieren, en er is ook een duidelijk gebrek aan 'dierenwelzijnsbesef' bij de medewerkers, zegt zijn woordvoerder Jeroen Tiebout.

Het slachthuis wordt nu verzegeld. Wanneer het bedrijf aan de wettelijke vereisten voldoet, kan het wel weer open, zegt de woordvoerder nog.

De minister reageert onthutst op de beelden van Animal Rights. 'De weg naar meer dierenwelzijn is verdomd lang. We hebben de lat veel hoger gelegd,' laat hij weten. 'Deze beelden sterken mij in mijn ambitie om nog sterker door te zetten. Zowel op vlak van meer vereisten voor de slachthuizen als in meer inspectie'.

De minister stelt zich ook strijdvaardig op. 'Wie in de landbouw of slachthuissector denkt dat we het niet menen of dat ik in felheid zal afzwakken, die zal het voelen. De inspectiedienst is verdubbeld, die mensen gaan nu aan de slag. Maar ook al besparen we bij de Vlaamse overheid op personeel, ik wil nog extra personeel inzetten. Om wie dierenwelzijn met de voeten treedt, het echt te laten voelen.'

Algemeen Boerensyndicaat distantieert zich 'Iedere landbouwer, en zeker iedere veehouder, voelt zich niet goed en heeft enkel onbegrip bij het zien van deze gruwel met dieren.' Dat zegt het Algemeen Boerensyndicaat in een reactie op de beelden . Het ABS 'distantieert zich openlijk van de onheuse praktijken'. 'Wij doen er alles aan om het imago van de landbouwsector, en nu in het bijzonder van de rundveehouders, goed te houden. Met deze beelden wordt alles tenietgedaan, dit terwijl elke boer er elke dag alles aan doet om zijn dieren diervriendelijk te behandelen. Dit is alleen maar in zijn eigen voordeel, want zijn resultaten en dus zijn inkomen hangen hiervan af. Toestanden die deze morgen openbaar gemaakt werden, kunnen wij niet aanvaarden', luidt het. ABS wenst te beklemtonen dat veehouders alle mogelijke inspanningen doen om dieren op een diervriendelijke manier te kweken en in een goede conditie aan te leveren. ABS verwacht dan ook van alle partners in de keten dat zij een zorgzame behandeling van de dieren garanderen en de geldende dierenwelzijnswetgeving en de sanitaire regels respecteren

In april was er al heel wat commotie rond een soortgelijke situatie in een varkensslachthuis in Tielt.

Voorstel Groen

Oppositiepartij Groen dringt intussen bij minister van Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) aan tot een herziening van de hele veehouderij. 'Dierenwelzijn en vee-industrie zijn eigenlijk twee tegenstrijdige termen. Ze vallen niet te rijmen', zegt Vlaams parlementslid Bart Caron. 'De industriële vleesproductie is een systematische schending van de dierenrechten, die ook nadelige effecten heeft op de mens. Met Groen pleiten we voor een herziening van het model, een omschakeling naar 100 procent duurzame veehouderij', pleit het Vlaams parlementslid.

Groen heeft naar eigen zeggen een voorstel klaar dat op 20 jaar tijd voor een ommezwaai kan zorgen. 'Het einddoel is dieren opkweken op een natuurlijke manier, grondgebonden en op aangepaste schaal. Zo kunnen alle dieren een dierwaardig bestaan leiden. Maar er zijn ook veel voordelen voor de mens: het voedsel wordt kwalitatiever, we vermijden voedselschandalen, er zijn minder risico's voor de volksgezondheid door het verminderde gebruik van onder andere antibiotica en groeihormonen én het is beter voor klimaat en milieu door de lagere uitstoot van CO2 en methaan. Eigenlijk wint iedereen bij dit plan', meent Caron.

Volgens de partij hebben ook de veehouders zelf niets te vrezen. 'Familiale landbouwbedrijven krijgen opnieuw een kans tegen de grootindustrie. Wie op een eerlijke wijze voedsel produceert, zal op een eerlijke wijze vergoed worden.' Groen roept minister Schauvliege nu op om werk te maken van het voorstel.

'Processie van Echternach'

Vlaams Belang is niet onder de indruk van de stappen die minister Weyts eerder heeft ondernomen. 'In april pakte Weyts na de dierenmishandeling in het slachthuis in Tielt uit met de triomfantelijke mededeling dat hij een pakket maatregelen klaar had om het dierenwelzijn te versterken(...) Blijkbaar is de uitrol van die maatregelen een processie van Echternach', reageert Vlaams fractieleider Chris Janssens.

Hij vraagt zich ook af of een en ander te maken kan hebben met buitenlandse werknemers in de slachthuizen. 'De vraag rijst in hoeverre zij echt vertrouwd zijn met de geëvolueerde inzichten rond onverdoofd slachten in ons land, laat staan deze genegen zijn. Ook hier moeten zowel minister Weyts als de betrokken federatie oog voor hebben en indringende maatregelen nemen', meent hij.

Vlaams Belang wil nu 'de nodige stappen' ondernemen in het Vlaams parlement. 'Niet alleen de dieren lijden hier onder, ook de slachthuizen die wél op een diervriendelijke manier tewerk gaan, lopen onherstelbare imagoschade op', klinkt het.

'Stop import uit België'

Ook in Nederland wordt geschokt gereageerd. 'Het is verschrikkelijk dat wij, om een goedkoop stukje vlees te eten, dit dieren aandoen. Ook in Nederland vinden vele misstanden plaats. Wij gaan de (bevoegde) minister vragen om toezicht te verhogen in Nederlandse slachthuizen en we willen verplicht permanent cameratoezicht in slachthuizen zodat we alles in de gaten kunnen houden', zegt Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren. Het Belgische slachthuis moet volgens haar 'onmiddellijk dicht'.

Rik Grashoff van GroenLinks wil dat er voorlopig geen vlees van Belgische slachthuizen meer wordt geïmporteerd. 'Het is de tweede keer in korte tijd dat er zulke misstanden zijn in Belgische slachthuizen. Het wordt tijd dat de Belgische regering hier nu echt een eind aan maakt', aldus Grashoff.

Ook Dion Graus van de rechts-populistische Partij voor de Vrijheid (PVV) is woedend. 'In een kerker op water en brood zou nog te veel luxe zijn voor dit soort hufters', twittert hij