Wereldleiders feliciteren Macron

Angela Merkel, bondskanselier van Duitsland: "De beslissing van de Franse kiezers is ook duidelijk een stem voor Europa. De bondskanselier kijkt ernaar uit om samen te werken met de nieuwe president in de geest van de traditioneel sterke Frans-Duitse vriendschap", zegt haar woordvoerder Steffen Seibert.

Brits premier Theresa May: "Ik feliciteer Emmanuel Macron hartelijk met zijn succes en kijk ernaar uit om met hem samen te werken aan een brede waaier van gedeelde prioriteiten", luidt het op Twitter.

Donald Tusk, voorzitter van de van de Europese Raad: "Felicitaties aan het Franse volk om vrijheid, gelijkheid en broederschap te verkiezen boven de tirannie van fake news", tweette hij.

Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker: "Gefeliciteerd Emmanuel Macron. Ik ben blij dat de Fransen gekozen hebben voor een Europese toekomst. Samen voor een sterker en rechtvaardiger Europa", klinkt het op Twitter.

Amerikaans president Donald Trump: "Felicitaties aan Emmanuel Macron met zijn grote overwinning vandaag als de nieuwe president van Frankrijk. Ik kijk er erg naar uit om met hem samen te werken", tweette The Donald.

Russisch president Vladimir Poetin maakte zijn gelukwensen over aan Macron: "De Russische president bevestigt zijn bereidheid om constructief samen te werken aan actuele thema's op de bilaterale, regionale en globale agenda", luidt het in een mededeling. "De Franse burgers hebben u het vertrouwen gegeven om het land te leiden in een moeilijke periode voor Europa en voor de hele internationale gemeenschap. In die context is het des te belangrijker om het wederzijdse wantrouwen te boven te komen en onze krachten te bundelen om internationale stabiliteit en veiligheid te verzekeren."

Ook Xi Jinping, president van China, feliciteerde Macron met de overwinning: "China is bereid om samen te werken met Frankrijk om het strategische Frans-Chinese partnerschap naar een hoger niveau te tillen. China en Frankrijk, als permanente leden van de Veiligheidsraad van de VN, delen de belangrijke verantwoordelijkheid voor vrede en ontwikkeling in de wereld."

Israëlisch premier Benjamin Netanyahu: "Ik kijk ernaar uit om met de verkozen president Macron samen te werken om de gezamenlijke uitdagingen te confronteren en de gemeenschappelijke kansen te grijpen van onze twee democratieën. Een van de grootste bedreigingen in de wereld is vandaag het radicaal-islamistische terrorisme dat Parijs, Jeruzalem en al zovele andere steden in de wereld heeft getroffen."

Justin Trudeau, premier van Canada: "Canada en Frankrijk hebben een warme en historische relatie, gebaseerd op een gedeelde geschiedenis, diepgaande culturele en interpersoonlijke banden en een sterke economische samenwerking." (...) Ik kijk ernaar uit om nauw samen te werken met de verkozen president Macron in de komende jaren, om een progressieve agenda uit te voeren en zo de internationale veiligheid te bevorderen, de samenwerkingen op het vlak van wetenschap en technologie te versterken en aan beide kanten van de Atlantische Oceaan goede jobs te creëren voor de middenklasse."

Malcolm Turnbull, premier van Australië: "Gefeliciteerd Emmanuel Macron met jouw historische verkiezingsoverwinning. We zullen een nog sterkere band tussen onze twee grootse naties opbouwen", klinkt het op Twitter.