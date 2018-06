'Wat is Europa nog waard als zelfs het spreidingsplan niet lukt?'

Theo Francken had een punt toen hij vorige week wees op de om zich heen grijpende hypocrisie in het migratiedebat. 'De vaseline van de Wetstraat', en bij uitbreiding van het Schumanplein, zo noemde hij de huichelachtigheid waarmee een eurocraat als Dimitris Avramopoulos hem terugfloot. Onze staatssecretaris voor Asiel en Migratie had zich uitgesproken voor het 'omzeilen' van artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. De Griekse commissaris voor Migratie had met grote stelligheid geantwoord dat er zeker 'geen pushbacks' zouden komen, anders dan waar Francken op had aangestuurd. Artikel 3 verbiedt folteringen, maar verbiedt onrechtstreeks ook het terugsturen van mensen naar landen waar gefolterd wordt. Francken vindt die tweede interpretatie, door de rechters van het Europees Hof van de Rechten van de Mens in Straatsburg, veel te breed.

