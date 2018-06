Waarom de N-VA de lokale verkiezingen op het federale niveau probeert te tillen

Wie het heeft over het streven naar politieke macht komt al snel uit bij Niccolò Machiavelli (1469-1527). Hij schreef met Il Principe een handleiding over hoe je een succesvol politicus kunt worden, doorgaans samengevat in één zin: 'Het doel heiligt de middelen.' In het net verschenen, vermakelijke boek Bella Figura van Joost Houtman en Philip Roose over Italië en de Italianen wordt er fijntjes op gewezen dat die zin helemaal niet voorkomt in het werk. Voor beter politiek advies raden beide auteurs Machiavelli's tijdgenoot en vriend Francesco Guicciardini (1483-1540) aan. Zijn Ricordi werd vorig jaar voor het eerst in het Nederlands vertaald. Een van zijn bekendste overpeinzingen luidt: 'Het is een grote dwaling om in algemene en absolute bewoordingen - of anders gezegd: volgens een vaste regel - over de zaken van de wereld te spreken. Ze kennen bijna allemaal afwijkingen en uitzonderingen omdat omstandigheden variëren, en die kunnen niet aan de hand van ...