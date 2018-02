Voormalig woordvoerder van Mayeur was aangenomen door Gial

De RTBF meldde maandag dat de woordvoerder van oud-burgemeester Yvan Mayeur werd betaald door Gial, hoewel hij niet rechtstreeks voor de vzw werkte. Hij was ook niet aan de slag in de burelen van Gial, maar op het stadhuis.

Rond Gial ontstond eind vorige week politieke heisa nadat bleek dat een directeur achttien jaar lang via zijn consultancybureau werd betaald. Hij ontving die hele periode zo'n 1.000 euro per dag. Het contract met de betrokkene werd in december ontbonden, na een audit op vraag van de stad.

Mohamed Ouriaghli (PS), huidig voorzitter van de vzw die instaat voor de informatica van de stad, bevestigt in een reactie dat Gial in mei 2015 een oud-journalist van de krant Le Soir had aangetrokken. Hij moest de communicatie van de stad uitbouwen, onder meer via een modernisering van de site en contacten via sociale media. Omdat Gial instond voor het technische luik van deze communicatieopdracht, werd beslist de man contractueel te binden aan de vzw. In het contract stond wel expliciet gemeld dat hij afhankelijk was van de gemeentesecretaris.

Volgens de schepen werd de oud-journalist enkele maanden later, na het vertrek van de woordvoerder van Mayeur, op interimbasis ten dienste gesteld van de burgemeester. Hij zou die opdracht gedurende 2016 uitvoeren, een bijzonder belastend jaar voor de stad als gevolg van de terreuraanslagen.