Bert Bultinck Hoofdredacteur van Knack Opinie

'Voor ons land is het ongetwijfeld het beste als de 28-jarige Kevin Kühnert komende zondag verliest'

We lijken het nog niet te beseffen, maar indirect heeft het gevecht van de Berlijner ook gevolgen voor Vlaanderen', zegt Knack-hoofdredacteur Bert Bultinck. 'Het laatste wat we in Brussel nodig hebben, is een sputterende Duitse motor.'