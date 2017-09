Vlaams Belang eist 'reanimatie Vlaams beleid voor de Rand'

Een tiental leden van het Vlaams Belang, onder wie voorzitter Tom Van Grieken deelt zondagochtend aan bezoekers van het Gordelfestival in Sint-Pieters-Leeuw symbolische wondpleisters uit om aan te geven "dat het Vlaams beleid voor de Rand dient gereanimeerd te worden". De partij eist met name dat de middelen voor Vlabinvest fors worden opgetrokken om Nederlandstaligen meer kansen te bieden om in de eigen regio te blijven wonen.

Uit onderzoek blijkt volgens de partij dat het percentage Vlamingen in de Rand nog nooit zo laag was en dat sinds N-VA-minister Ben Weyts de bevoegdheid kreeg over de Vlaamse Rand de situatie op het terrein er alleen maar op achteruit gegaan is.

De partij verwijst hierbij naar de meest recente cijfers van Kind en Gezin waaruit blijkt dat nog slechts een minderheid (46,8 procent) van de jonge gezinnen er Nederlands spreekt. In de zes faciliteitengemeenten is dat nog slechts 8 procent. Meer dan het aantal Franstaligen zit vooral het aantal gezinnen dat thuis geen van beide landstalen spreekt in de lift.

Om het tij te keren dient de Vlaamse overheid volgens het Vlaams Belang meer te investeren in een lokaal woonbeleid dat Nederlandstaligen ondersteunt om in de Rand te blijven wonen. De partij wil met name dat de middelen van Vlabinvest, het agentschap dat betaalbare woningen voorziet voor mensen in de Rand, fors worden opgeschroefd. "Terwijl de 39 Vlabinvestgemeenten jaarlijks duizenden nieuwe inwoners slikken, werden er vorig jaar amper 118 woongelegenheden gecreëerd. Dat zijn gemiddeld drie woongelegenheden per gemeente, wat niet meer dan een druppel is op een oververhitte plaat", zegt Van Grieken.