Vlaams Agentschap voor Natuur en Bos: 'Terugkeer van wolf is goed nieuws, geen reden tot paniek'

De voorbije dagen raakte bekend dat er opnieuw een wolf is gesignaleerd in Vlaanderen. De wolf stak rond kerst de Duits-Nederlandse grens over vanuit de noordelijke deelstaat Mecklenburg-Vorpommern en liep vervolgens vanuit Noord-Nederland helemaal naar de Belgisch-Nederlandse grens tussen Nederlands Limburg en Limburg. Het dier werd gespot in Bocholt, waar het op 2 januari de grens overstak.

Vlaams minister van Natuur Joke Schauvliege (CD&V) heeft haar diensten de opdracht gegeven een wolvenplan uit te werken met daarin richtlijnen en maatregelen. Op bepaalde vlakken werd al geanticipeerd op de komst van de wolf. 'We hebben bijvoorbeeld 1,5 jaar geleden al een schaderegeling uitgewerkt. Zo is er dus al een regeling voor het geval dat een wolf een kudde schapen van een landbouwer doodt', legt Marie-Laure Vanwanseele van het Agentschap voor Natuur en Bos uit.

Maar daarnaast is er wellicht wel nog wat werk op het vlak van sensibilisering en communicatie. 'We zullen de recreanten in onze bossen moeten geruststellen', aldus Vanwanseele. 'De komst van de wolf is in de eerste plaats goed nieuws. Het zou zonde zijn dat de wolf voor angst of paniek zorgt. De kans dat je de wolf ziet is trouwens uiterst klein en de verhalen over wolven die mensen aanvallen komen enkel uit sprookjes. In de realiteit is het dier zelf bang van de mens'.