Verhuis M HKA: betekent een nieuw museum ook een nieuw beleid?

Het is dan eindelijk zo ver, het Museum voor Hedendaagse Kunst Antwerpen M HKA zal over enkele jaren een nieuw onderkomen vinden. Al in de jaren vijftig legde de toenmalige burgemeester Lode Craeybeckx de eerste steen voor een soortgelijk museum in de buurt van het Middelheim openluchtmuseum. Het was een slapend project van Le Corbusier (le musée sans fin) dat het stadsbestuur voor ogen stond. Het is bij die eerste steen gebleven. Maar de opeenvolgende ministers voor Cultuur bleven met het idee spelen want een Museum voor Hedendaagse Kunst ontbrak in het museumpanorama. Onder het beleid van ministers Karel Poma en Patrick De Waele kwam er schot in de zaak. Hun medewerkers hadden een afgedankt graanpakhuis aan de Vlaamse Kaai in Antwerpen ontdekt en, nadat het gebouw aangekocht was in 1987, werd er snel een architect (Michel Grandsard) gevonden om het pand om te vormen tot een bruikbaar museum dat in 1997 werd uitgebreid met nog eens 4.000 vierkante meter. Zo ziet het museum er vandaag uit met een inwendige restyling door de ontwerper Axel Vervoordt.

