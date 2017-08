VBO pleit voor meer realiteitszin en latere kernuitstap

Het sluiten van alle kerncentrales, voorzien in 2025, lukt niet zonder problemen voor de bevoorradingszekerheid en de kostprijs. 'Onze prioriteiten moeten uitgaan naar het uitbouwen van een hernieuwbaar, efficiënt en innovatief energienetwerk', aldus Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van werkgeversorganisatie VBO. 'Maar als we tegelijk de bevoorradingszekerheid willen garanderen en de prijs onder controle houden, moeten we misschien overwegen om twee kernreactoren ook na 2025 open te houden.'

Het VBO pleit niet voor het behoud van kernenergie op lange termijn. De doelstelling om alle centrales te sluiten, onderschrijft de werkgeversfederatie onverkort. Alleen pleit Timmermans voor meer realisme inzake de timing.