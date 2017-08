Tommelein over kernuitstap: 'Toekomst is hernieuwbaar'

Vlaams energieminister Bart Tommelein (Open Vld) reageert genuanceerd op de oproep van werkgeversorganisatie VBO om de kernuitstap, gepland voor 2025, uit te stellen.. Zo vindt de minister dat kerncentrales waar de veiligheid moeilijk te garanderen is gerust vroeger mogen sluiten. 'Kernenergie past voor mij niet in de energiemix van de toekomst. De toekomst is hernieuwbaar,' zegt Tommelein.

Tegelijk heeft Tommelein wel oren naar de bekommernis rond bevoorradingszekerheid. Daarom is hij naar eigen zeggen 'gecharmeerd door de keuze van de Zwitsers om enkele kerncentrales langer op te houden zolang ze veilig zijn'. Volgens Tommelein moet er eind dit jaar een interfederaal energiepact op tafel liggen. Bedoeling is alvast om allerlei partners, gaande van bedrijven tot milieverenigingen en ook burgers, bij de besluitvorming te betrekken.

De Open Vld'er kaatst voor een stuk ook de bal terug naar het VBO. 'Ik wacht met veel ongeduld op de voorstellen en actieplannen van de bedrijven om mee de omslag naar hernieuwbare energie te maken. Want er zijn nog héél veel bedrijven in Vlaanderen die op dat vlak ernstige inspanningen kunnen doen.'

Marghem wil zich houden aan regeerakkoord

Tommeleins federale collega Marie Christine Marghem (MR) zegt in een korte mededeling akte te nemen van het standpunt van het VBO. Zelf wil de minister van Energie zich houden aan het regeerakkoord, waarin staat dat 'de exploitatieduur van de reactoren 2025 niet zal overschrijden'. 'Ze werkt ook verder aan de energietransitie, zo staat te lezen.