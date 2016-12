Van dermeersch: 'Eén minuut vergaderen in de Senaat kost 38.810 euro'

Sinds de zesde staatshervorming heeft de senaat in België maar een beperkt takenpakket. Ze waakt onder meer over de naleving van de grondwet, stelt informatieverslagen op als regels van verschillende gemeenschappen conflicteren en neemt deel aan een aantal benoemingen in hoge rechtscolleges als de Raad van State en het Grondwettelijk Hof.

Daar hangt wel nog een groot budget aan vast van ruim 50 miljoen euro. Senator Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) berekende dat de tien plenaire vergaderingen van de senaat in totaal 21 uur en 30 minuten duurt en dat één minuut vergaderen dus 38.810 euro kost. De vergaderingen in de verschillende commissies nam Van dermeersch niet mee in rekening.

Op basis van dezelfde rekenmethode steldde Van dermeersch vast dat senaatvoorzitter Christine Defraigne (MR) 107.550 euro kreeg om de vergadering voor te zitten, wat neerkomt op 5.002 euro per uur. Van dermeersch benadrukt dat de meeste senatoren hun taak in het rode pluche ook combineren met een zitje in een gemeenschaps- of gewestparlement.

Voor de politica, zo concludeert ze, is de senaat een 'overbodige en peperdure instelling die best zo snel mogelijk wordt afgeschaft.'