Unia opent onderzoek naar uitlatingen Dyab Abou Jahjah

Nadat een Palestijn met een vrachtwagen zondag was ingereden op een groep Israëlische soldaten in Jeruzalem, schreef Abou Jahjah dat de Palestijnen zich van alle middelen moeten kunnen bedienen, dus ook geweld, om zich te verzetten tegen de Israëlische bezetting.

De uitspraken van de Libanese Belg deden heel wat stof opwaaien, in die mate dat de krant De Standaard, waar Abou Jahjah columns voor schreef, zich genoodzaakt zag om de samenwerking te beëindigen.

Bij Unia kwamen ook enkele meldingen binnen van mensen die boos en niet opgezet waren met de uitspraken van Abou Jahjah. "Wij zullen nu onderzoeken of er sprake is van een strafbaar feit", zegt de woordvoerder. Hoeveel mensen een melding hebben gemaakt bij het interfederaal gelijkekansencentrum, is niet duidelijk.