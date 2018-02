Uitbreiding Brussels Airport: 'Kan niet dat alles richting Vlaanderen wordt verschoven', zegt Schauvliege

'Er moet een evenwichtige spreiding zijn, het kan niet zijn dat alles richting Vlaanderen wordt verschoven.' Dat is het standpunt van de Vlaamse Regering over de uitbreidingsplannen van de luchthaven in Zaventem, zegt Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V).