U betaalt te veel voor uw bloedtest

Op duizenden facturen die patiënten een paar weken na de analyse van een bloed-, urine- of stoelgangstaal in de bus krijgen, worden ereloonsupplementen aangerekend. De meeste patiënten merken dat niet eens, want erg hoog zijn die bedragen niet en de facturen zijn vaak onbegrijpelijk. Dus betalen ze nietsvermoedend het hele bedrag. Dat is fijn voor die laboratoria, die zo hun winst aanzienlijk kunnen opdrijven.

Op zich mogen labs op een vierde van het aangerekende bedrag zulke supplementen vragen. Maar dan wel op voorwaarde dat de patiënt dat op voorhand weet én dat de klinisch bioloog die de test uitvoert niet geconventioneerd is, zoals dat heet. Een geconventioneerde arts moet zich aan de officiële tarieven houden, terwijl een niet-geconventioneerde collega meer mag aanrekenen. In theorie hangt alles dus af van de klinisch bioloog die je staal analyseert: houdt hij zich aan de conventietarieven of niet? 'De overgrote meerderheid van die laboratoriumonderzoekers is geconventioneerd, maar in de praktijk zien we dat opvallend veel facturen worden ondertekend door die ene klinisch bioloog die dat niet is', zegt Simon November van de consumentenorganisatie Test-Aankoop. 'Dat is natuurlijk de bedoeling niet.'

In de laboratoria zelf beweren ze dat een patiënt gemakkelijk kan achterhalen of zijn bloedstaal al dan niet door een geconventioneerd klinisch bioloog wordt geanalyseerd. Daarvoor moet je alleen even aan je huisarts vragen met welk laboratorium hij samenwerkt, vervolgens op de website van dat lab de namen opzoeken van de klinisch biologen die er werken, uitzoeken wie van hen jouw staal analyseert en dan in de databank van het Riziv opzoeken of hij geconventioneerd is. Kortom: in de praktijk is haast geen enkele patiënt vooraf op de hoogte dat er hem supplementen zullen worden aangerekend.

Juridische dienst

Om die weinig koosjere praktijken aan banden te leggen is er een nieuw Koninklijk Besluit in de maak, maar wat moeten we ondertussen met die te hoge facturen doen? 'Mensen kunnen ze het beste aan onze juridische dienst voorleggen, zodat we ze kunnen nakijken', klinkt het bij de ziekenfondsen. 'Staan er ereloonsupplementen op, dan raden wij onze leden aan om ze van het factuurbedrag af te trekken. Bij het volgende onderzoek kunnen ze het lab dan via hun huisarts vragen om het door een geconventioneerde bioloog te laten uitvoeren.' Betaal je alleen het honorarium en geen supplementen, dan is de kans groot dat je daar nooit meer iets van hoort.