Gezondheidszorg: onduidelijkheid over de tarieven van medische laboratoria

'Die 16 euro kunt u laten vallen. Wij raden u aan alleen de rest van de factuur te betalen.' Zo luidt het advies van een medewerker van het ziekenfonds aan wie we de nogal hoge rekening voor een bloedtest hebben voorgelegd. Naast de vergoeding voor het onderzoek blijkt het medisch laboratorium ook twee ereloonsupplementen van elk 8 euro te hebben aangerekend. Nu we de code kennen, kunnen we de facturen van vroegere tests uitvlooien. Wat blijkt? Telkens zijn er supplementen van 6 tot 20 euro aangerekend. En dat geldt voor duizenden facturen die Vlaamse patiënten een paar weken na de analyse van een bloed-, urine- of stoelgangstaal in de bus krijgen. De meesten merken dat niet eens, want de bedragen zijn niet erg hoog en om de facturen te begrijpen moet je, bij wijze van spreken, lang hebben doorgestudeerd. Dus betalen mensen nietsvermoedend het hele bedrag, inclusief ereloonsupplementen.

