Tegenexpertise vindt toch staal van eieren met te hoge fipronilwaarde in ons land

Uit een tegenexpertise bij een van de 86 geblokkeerde bedrijven is gebleken dat de Europese drempel voor fipronil wel degelijk overschreden is. Dat meldt het FAVV via een persbericht. Bij het voedselagentschap zelf is niemand bereikbaar voor extra toelichting.

Bij een van de bedrijven, dat op 18 juli werd geblokkeerd en waar toen stalen werden genomen, bleek uit het aanvankelijk resultaat van de analyse een aanwezigheid van 0,076 mg/kg fipronil , ruim onder de Europese veiligheidsdrempel van 0,72 mg/kg.

Het bedrijf maakte gebruik van zijn recht op een tegenexpertise en uit de tegenanalyse van het tweede staal bleek een aanwezigheid van 0,92mg/kg, waarmee de Europese drempel toch overschreden wordt. Het FAVV en de betrokken laboratoria voeren momenteel een onderzoek om uit te zoeken waaraan het grote verschil in de analyseresultaten te wijten is.

De eieren van het bedrijf in kwestie werden op 18 juli geblokkeerd en hebben volgens het FAVV 'dus in principe de consument niet bereikt'.

Meer dan één Europese drempel

Toen het FAVV gisteren voor het eerst gedetailleerde toelichting gaf rond de gemeten concentraties Fipronil, ontstond de nodige verwarring over de Europese drempelwaarde. Het FAVV sprak van een grens van 0,72 mg/kg, terwijl toxicoloog Jan Tytgat (KU Leuven) enkel weet had van een Europese drempel van 0,005 mg/kg.

Herman Diricks, gedelegeerd bestuurder van het FAVV, legde gisteravond op Terzake uit dat de hogere drempel door Europe goedgekeurd is. 'Wij hebben een grenswaarde bepaald, gebaseerd op het Europese model. De Europese Commissie heeft die berekeningen gevalideerd. Zowel wij als andere Europese landen gebruiken die waarde om te bepalen of er een gevaar voor de volksgezondheid is. Dat is een model dat overal in Europa gebruikt wordt, daar is niets mis mee.'