Onduidelijkheid over toegelaten hoeveelheid Fipronil

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) bracht vandaag duidelijkheid over de precieze hoeveelheden van de insecticide fipronil terecht gekomen zijn in eieren in ons land. In 21 pluimveebedrijven zouden eieren aangetroffen zijn met concentraties van maximum 0,092 mg/kg, terwijl de Europese alarmgrens volgens het FAVV op 0,72 mg/kg ligt. Er zou dan ook geen gevaar zijn voor de voedselketen in ons land.

Maar zo eenvoudig liggen de zaken niet volgens toxicoloog Jan Tytgat (KU Leuven). Hij spreekt van een Europese drempel van 0,005 mg/kg - meer dan 100 keer lager dan de waarde die het FAVV hanteert. Volgens die lagere grens zouden de besmette eieren in ons land dus ook veel te hoge concentraties Fipronil bevatten.

Delen Wanneer het stof neergedwarreld is, kunnen we zonder enige probleem aantonen dat we de juiste weg gevolg hebben.

Herman Diricks, gedelegeerd bestuurder van het FAVV, verdedigde op Terzake de aanpak van zijn agentschap. 'Wij hebben een grenswaarde bepaald, gebaseerd op het Europese model. De Europese Commissie heeft die berekeningen gevalideerd. Zowel wij als andere Europese landen gebruiken die waarde om te bepalen of er een gevaar voor de volksgezondheid is.' Dat de grenswaarde hoger uitvalt, heeft volgens Diricks te maken met het incalculeren van de consumptie. 'Dat is een model dat overal in Europa gebruikt wordt, daar is niets mis mee.'

FAVV-bestuurder verdedigt late communicatie

De topman werd in Terzake ook aan de tand gevoeld over de communicatie van het FAVV. De overheidsinstantie kreeg de afgelopen dagen tonnen kritiek over zich heen omdat het te laat en onduidelijk zou gecommuniceerd hebben. Zo werd in ons land trager gereageerd dan in de buurlanden, en bleek dat het agentschap al begin juni op de hoogte werd gebracht van mogelijke besmetting met Fipronil.

'Het klopt dat we op 2 juni een eerste signaal hebben gekregen. We hebben toen een aantal acties ondernomen. Op dat moment was het niet nodig om te communiceren,' aldus Diricks. Hij zei ook dat het FAVV op ieder moment de volksgezondheid als prioriteit nam, en naar buiten trad wanneer dat mogelijk en nuttig was. 'Als we relevante informatie hadden, dan hebben we die gecommuniceerd. Je moet eerst de juiste informatie hebben.'

'Mochten we een probleem vermoed hebben, zouden we dat onmiddellijk gemeld hebben. In dit geval hadden we voldoende informatie om de conclusie te trekken dat er niet vroeger gecommuniceerd moest worden.'

Toch gaf hij toe dat er mogelijk moet nagedacht worden hoe het agentschap sneller kan communiceren wanneer andere landen daar meteen toe overgaan. 'Misschien moeten we daar achteraf een evaluatie van maken. Maar wanneer het stof neergedwarreld is, kunnen we zonder enige probleem aantonen dat we de juiste weg gevolg hebben.'