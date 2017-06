'We weten nu wie bedriegt. Tip: het zijn niet de armen of de middenklasse.' Met die laconieke tweet stuurde econoom Gabriel Zucman van de Universiteit van Californië - Berkeley de resultaten van zijn onderzoek naar belastingontduiking door superrijken de wereld in. Wat blijkt? Superrijken frauderen niet alleen het meeste, ze doen dat ook op grote schaal. De 0,01 procent rijkste mensen, zij die netto 40 miljoen dollar (35 miljoen euro) of meer bezitten, ontlopen gemiddeld 30 procent van hun inkomens- en vermogensbelasting. (Ter vergelijking: Jan met de pet ontloopt gemiddeld 3 procent.)

...