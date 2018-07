Staatsveiligheid heeft nog geen weet van Russische inmenging in verkiezingen in ons land

Dat antwoordde minister van Justitie Koen Geens (CD&V) in de commissie Justitie na vragen van Veli Yüksel (CD&V) en Brecht Vermeulen (N-VA).

Ons maatschappelijk debat is al gepolariseerd genoeg, we moeten waakzaam zijn dat het niet verder afglijdt. Veli Yüksel (CD&V)

NRC Handelsblad stelde onlangs dat Russische internettrollen op Twitter probeerden het publieke debat in Nederland en België te beïnvloeden, door het veelvuldig verspreiden van berichten over een door islamisering bedreigde cultuur. Daarbij wordt bijvoorbeeld de hashtag #islamkills gebruikt.

Begin vorige maand stelde afscheidnemende voorzitter van het Comité I Guy Rapaille dan weer dat hij Russische inmenging bij de Belgische verkiezingen vreest.

Minister Geens zei in de Kamer dat de Staatsveiligheid nog geen Russische inmenging op onze sociale media heeft vastgesteld en nog geen initiatieven heeft genomen om twitter-accounts af te sluiten. 'Dat betekent niet dat er geen dreiging is', zei de minister nog. De Staatsveiligheid waakt erover dat het verkiezingsresultaat niet gemanipuleerd wordt.

'We moeten zeker zijn dat verkiezingen in ons land vrij en eerlijk verlopen, zonder beïnvloeding vanuit het buitenland', zegt Yüksel. 'Ons maatschappelijk debat is al gepolariseerd genoeg, we moeten waakzaam zijn dat het niet verder afglijdt.'