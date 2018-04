SP.A wil minimumprijzen in supermarkten

Dat zegt ze aan verschillende krantenwebsites. 'In de plaats van geld te steken in de oplossing van steeds nieuwe voedselschandalen, zouden we beter de eigen boeren ondersteunen', vindt ze.

'Na elk voedselschandaal wordt er veel gepraat, maar er gebeurt niks', zegt Lambrecht, doelend op recente schandalen als de Veviba-affaire en de fipronilcrisis. 'Het wordt tijd dat er echt iets verandert', zegt Lambrecht aan De Standaard, De Morgen, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en Het Laatste Nieuws.

Het SP.A-Kamerlid stelt voor om de minimumprijs per product te laten vastleggen door de overheidsdienst Economie. 'Je kan een systeem uitwerken waarbij het minimumniveau de kostprijs van de producten is', zegt ze. Lambrecht pleit ook voor een verbod op extreme kortingen en een invoertaks op elk buitenlands product met een Belgische variant. 'Het is toch niet logisch dat we appelen uit Nieuw-Zeeland verkopen, terwijl we in eigen land zoveel lekkere appelen hebben?'

'Het is in elk geval positief dat het debat over faire prijzen voor consument én boer eindelijk gevoerd wordt', zegt woordvoerder Luc Vanoirbeek van de Boerenbond.

De beteugeling op extreme promoties vindt de landbouwersorganisatie alvast een goed idee. 'Het doet landbouwers pijn om te zien hoe soms met hun product gegooid wordt om de consument te lokken. Het is niet normaal dat melk goedkoper is dan water', zegt Vanoirbeek.

Wat de minimumprijzen betreft, reageert de Boerenbond genuanceerd. De minimumprijs bestond al op Europees niveau, maar is afgebouwd bij de hervormingen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de EU, stelt Vanoirbeek. 'De landbouwsector was zeker geen vragende partij om dit af te bouwen. Na die afbouw is er te weinig in de plaats gekomen. Daar betaalt de boer op dit ogenblik, vaak letterlijk, de rekening voor', klinkt het.

Maar voor de Boerenbond is het vooral cruciaal dat het bestaande verbod op verkoop met verlies behouden blijft. 'Het beschermt de boer tegen een prijzenslag zonder einde.'