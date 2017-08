Socialistische vakbond wil 24-urenstaking op het spoor op 10 oktober

De stakingsaanzegging komt er om alle spoorwerknemers de kans te geven daaraan deel te nemen. Dinsdag gaf de socialistische vakbond ACOD al te kennen dat er in het najaar acties komen in de hele openbare sector, gevolgd door een 'reactiedag' op 10 oktober. De vakbond wil zo protesteren tegen het 'rechtse regeringsbeleid, gericht op de afbouw van de openbare diensten'.

Ook de spoorbond doet daaraan mee en kondigt een staking aan zodat alle werknemers bij het spoor daaraan kunnen deelnemen. De 24-urenstaking gaat in principe in vanaf maandag 9 oktober om 22 uur, en duurt 24 uur.

Doorn in het oog is de beoogde minimale dienstverlening voor de NMBS. 'Regeringspartijen doen denigrerend over de inzet van het personeel en zetten bewust een beeldvorming van profiteurs en prutsers op', zegt ACOD Spoor-voorzitter Ludo Sempels. De regering heeft volgens hem geen oren naar problemen zoals personeelstekorten of toenemende werkdruk 'en praat uitsluitend over minimale dienstverlening'.

Daarnaast veroorzaakt ook de vernieuwde oproep voor een liberalisering van het spoorwegnet voor wrevel bij de vakbonden. 'Men vindt het blijkbaar belangrijker om ouderwetse ideeën als liberalisering en privatisering van het spoorwegnet uit de stal te halen. Er wordt duidelijk een bewuste afbraakpolitiek gevoerd om deze achterhaalde visie maatschappelijk aanvaardbaar te maken', meent Sempels.

Wat doen andere vakbonden?

Bij de liberale vakbond VSOA spoor is nog geen standpunt ingenomen over deelname aan de staking, zegt Marc Lauwers, federaal secretaris van VSOA Spoor. Het thema zal donderdagvoormiddag wellicht wel besproken worden op een voorzien bestendig comité van de vakbond.

Ook bij ACV-Transcom en de federatie van openbare diensten moet is er nog onduidelijkheid. 'Op dit ogenblik worden de instanties samengeroepen. Naar eind volgende week zal het standpunt bekendgemaakt worden', zei Luc Piens, algemeen sectorverantwoordelijke bij de christelijke vakbond.