Sam Touzani: 'De islam is de meest pornografische van alle godsdiensten'

'Ex-burgemeester Philippe Moureaux heeft mij tien jaar een speelverbod opgelegd,' zegt theatermaker Sam Touzani. Zijn voorstelling Les Enfants de Dom Juan, waarin hij de moslimgemeenschap een spiegel voorhoudt, werd door de Molenbeekse inwoners en verenigingen geboycot. Touzani's kritiek op de islam, zijn kritiek ook op de Marokkaanse koning Mohammed VI, zijn openlijke atheïsme en zijn feminisme worden hem in de eigen gemeenschap niet in dank afgenomen.

Die boycot verbaasde Touzani niet. 'Moureaux heeft mij tien jaar lang een speelverbod opgelegd in de culturele centra van Molenbeek. De problemen zijn begonnen nadat ik Allah Superstar op de planken had gebracht', legt hij uit. 'Tot dan was ik de ogen van linkse politici de perfecte knuffelallochtoon. Een artistiek product van de migratie, open en progressief maar ongevaarlijk. Op een zeker moment is mijn kritiek té bijtend geworden.'

'In het christendom en het jodendom komt de vrouw er ook bekaaid van af, maar de islam spant op dat vlak toch de kroon' Sam Touzani

De theatermaker beschouwt zichzelf als 'een man van de linkerzijde', 'maar ik ben niet blind voor de fouten die links heeft gemaakt door de radicale islam en het communautarisme van de migrantengemeenschap welwillend te bejegenen. 'Mijn kritiek op de islam is islamo-gauchisten zoals Moureaux een doorn in het oog. De misplaatste terughoudendheid tegenover de radicale islam heeft te maken met de angst voor extreemrechts en met een koloniaal schuldgevoel dat maar niet overgaat. Links ziet de islam als de godsdienst van de verworpenen der aarde.'

'Moslims zijn arm en onderdrukt, dus mag je ze niet bekritiseren, heet het. Werkelijk? Dat is een grove misvatting', zegt Touzani. 'We moeten elkaar als mens respecteren, maar niet elkaars ideeën of godsdiensten. Ik hou niet van het woord 'tolerantie'. Van te veel tolerantie komen alleen maar problemen. Uiteindelijk ga je tolereren wat niet te tolereren valt.

Johan Leman, voorzitter van het Integratiecentrum Foyer, berichtte op Facebook over de boycot van uw voorstelling in Molenbeek en uitte zijn bezorgdheid over de 'haramcultuur' die bij jongeren opgang maakt. 'Dat klopt', zegt Touzani.

'Die moslimjongeren kennen de Koran helemaal niet, maar ze zijn in de ban van een uit Saoedi-Arabië afkomstige, maniakale bezetenheid met wat volgens de islam wel en niet is toegestaan.'

'In Liberté-Egalité-Identité (een andere voorstelling van Touzani, nvdr.) zit een hautecouturedefilé met boerka's waarin ik de draak steek met die monstrueuze hypocrisie. De islam heeft het lichaam van de vrouw weggeveegd. In de radicale islam zijn ze zo dol op de vrouw dat ze hen van top tot teen willen bedekken. Vrouwen hebben niet dezelfde rechten als mannen en zijn geen baas over hun eigen lichaam. Maar tegelijk is de islam de meest pornografische van alle godsdiensten. Het wegcijferen van de vrouw produceert ontelbaar veel perverten en compleet ontregelde mannen. In het christendom en het jodendom komt de vrouw er ook bekaaid van af, maar de islam spant op dat vlak toch de kroon.'