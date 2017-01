Regisseur Sam Touzani, persona non grata in Molenbeek: 'Ik hou niet van het woord tolerantie'

'Les enfants de Dom Juan was mijn antwoord op de aanslagen in Brussel', vertelt Sam Touzani in zijn loge in het Théâtre Le Public in Sint-Joost-ten-Node. Touzani, spraakwaterval, hartelijk, en recht door zee, schreef mee de tekst en speelt de voorstelling samen met de bevriende acteur Ben Hamidou. 'Ik laat Ben dingen zeggen die moslimmannen met een Arabische culturele achtergrond normaal gesproken nooit zeggen. Over falend vaderlijk gezag, bijvoorbeeld, en over de verantwoordelijkheid van die mislukte vaders voor het ontsporen van hun zonen. Het is een prachtige voorstelling.'

...