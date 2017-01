Russen viseren Brusselse denktank

Michail Chodorkovski (53), de voormalige topman van energiebedrijf Yukos, werd in 2003 door het Amerikaanse zakenblad Forbes uitgeroepen tot rijkste man van Rusland. Datzelfde jaar geraakte hij in onmin met president Vladimir Poetin, toen hij de 'endemische corruptie' onder diens leiderschap aanklaagde en zelf politieke ambities koesterde. Hij werd gearresteerd op verdenking van fraude en belastingontduiking, en zat tot 2013 in een strafkamp in Siberië. Na zijn vervroegde vrijlating in 2013 verkaste hij naar Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk, maar met zijn organisatie Open Rusland blijft hij de oppositie steunen in zijn vaderland.

...