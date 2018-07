Raad van State vernietigt ontslag van voormalig burgemeester Denderleeuw niet

De voormalige burgervader ging bij de Raad van State in beroep tegen zijn ontslag, maar die heeft nu geoordeeld dat die beslissing niet vernietigd wordt. De Raad van State gaat daarmee in tegen het advies van zijn auditeur begin dit jaar.

Aan het arrest van de Raad van State gaat een hele geschiedenis vooraf: de gemeenteraad van Denderleeuw verklaarde de gemeente in het najaar van 2014 onbestuurbaar, nadat het tot een breuk was gekomen tussen coalitiepartners N-VA en CD&V. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) gaf de gemeenteraad daarop de toestemming om de procedure voor het aanstellen van een nieuw college van burgemeester en schepenen, op te starten.

Jan De Dier - toen nog N-VA - moest dus vertrekken, maar hij ging tegen die beslissing in beroep bij de Raad van State, die de onbestuurbaarheid schorste. Maar de gemeenteraad verklaarde Denderleeuw daarna een tweede keer onbestuurbaar. De N-VA besloot niet opnieuw in beroep te gaan, maar Jan De Dier deed dat wel. Hij richtte samen met een schepen de nieuwe partij Duurzaam Vlaams Denderleeuw op en trok in 2016 opnieuw naar de Raad van State, om zijn ontslag als burgemeester aan te vechten. Hij ging ook in beroep tegen de benoeming van de nieuwe burgemeester, eerst Alberic Sergooris (CD&V), daarna Jo Fonck (SP.A).