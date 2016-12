PVDA schoof eind oktober nog aan op meeting met Noord-Koreaanse communisten

Gisteren kreeg de PVDA harde kritiek te verduren van N-VA-voorzitter Bart De Wever. In zijn interview met Newsmonkey klinkt het dat de PVDA er niet in om afstand te nemen van dictatoriale communistische regimes zoals dat van Noord-Korea en is de partij 'restafval van de twintigste eeuw'. Op Facebook reageerde PVDA-voorzitter Peter Mertens met 'F*ck Noord-Korea'.

Nu blijkt dat internationaal PVDA-medewerker Mario Franssen - 'niet iemand van de leiding,' volgens Mertens - eind oktober naar de International Meeting of Communist and Workers' Par­ties, in de Vietnamese hoofdstad Hanoi is teruggevonden. Ook een delegatie van de Noord-Koreaanse communistische partij was daar aanwezig.

Mertens zit verveeld met de zaak, zegt hij aan De Standaard. 'Vorig jaar waren de Noord-Koreanen niet gekomen, dit jaar waren ze er wel,' zegt Mertens, 'dat wisten we niet vooraf en ik vond het zelf vervelend. We hebben daarom laten weten dat we niet meer zullen afzakken naar die internationale conferentie.' Volgens de PVDA-voorzitter stuurt zijn partij een delegatie om contact te houden met andere communistische partijen in onder andere India en Brazilië. 'Die contacten gaan we vanaf nu bilateraal opzetten.'

De communistische partijleider houdt wel vol dat zijn PVDA sinds het zogenaamde vernieuwingscongres van 2008 een minder dogmatische koers aanhoudt. 'De nieuwe partijleiding heeft vanaf het begin de militaristische en dynastieke dictatuur in Korea veroordeeld. Duidelijk en onvoorwaardelijk. De internationale steunbetuigingen aan Korea ondertekenen wij al jaren niet meer.'

Update: Oorspronkelijk stond in de titel dat de bijeenkomst in Noord-Korea plaatsvond. Dat klopt niet, die vond plaats in Vietnam. Excuses.