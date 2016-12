Peter Mertens na kritiek De Wever: 'F*ck Noord-Korea'

In een interviewreeks met alle Vlaamse partijvoorzitters op Newsmonkey was Bart De Wever (N-VA) bijzonder hard voor PVDA. 'Wat voor lieden zijn dit?' vraagt De Wever zich af. 'Zijn dit mensen die nu meer of minder afstand genomen hebben van de uitwassen van hun eigen ideologie? Dit is het restafval van de 20steeeuw. PVDA was het klein gevaarlijk afval in Vlaanderen, maar daarom niet minder gevaarlijk. Ik zou dus wel eens willen weten, meneer Crombez (John, sp.a-voorzitter, nvdr.), mevrouw Almaci (Meyrem, Groenvoorzitter, nvdr.); vinden ze dat dan okay? Blijkbaar wel: ze zwijgen als vermoord.'

PVDA-voorzitter Peter Mertens reageerde in een Facebookpost, waarin hij expliciet verwees naar het interview met De Wever en naar 'anderen' die 'op zoek' gaan 'naar vermeende Koreaanse sympathieën. [...] F*ck Noord-Korea dus.'

Mertens verwijst in zijn antwoord naar Jef Bossuyt, het PVDA-lid dat het Noord-Koreaanse regime in 2011 nog verdedigde in Terzake. Een maand later werd hij uit de partij gezet, benadrukt Mertens

'De baggercampagne die De Wever, Rutten (Gwendolyn, voorzitter van Open Vld, nvdr.), Torfs (Rik, rector van de KU Leuven) en co nu tegenover de PVDA loslaten toont aan hoe diep de schrik zit. Zij doen er alles en alles aan om niet over de echte standpunten van de pvda [sic] te moeten spreken.'