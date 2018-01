PVDA kiest in nieuwjaarsspeech resoluut voor 'een stad op mensenmaat'

Partijvoorzitter en Antwerps fractieleider Peter Mertens uitte weinig leedvermaak over het opdoeken van de lijst Samen, maar viseerde vooral het stadsbestuur van burgemeester Bart De Wever (N-VA). Betaalbaar wonen, armoedebestrijding, klimaatneutraliteit en verkeersveiligheid zijn enkele van de voornaamste verkiezingsthema's.

Mertens verwees tijdens zijn nieuwjaarsspeech nog eens naar de heisa rond projectontwikkelaar Land Invest en diens relaties met het stadsbestuur. 'We kiezen partij voor een stad die niet babbelt over betaalbaar wonen, maar daar ook echt een punt van maakt', zei hij. 'De nieuwe appartementen van Land Invest Group aan het Kattendijkdok, tegen 300.000, 400.000 of 500.000 euro per appartement: dat is niet betaalbaar wonen. Dat is duur wonen.'

Mertens stelde ook te zullen blijven ijveren voor meer transparantie rond contacten en 'verwevenheden' tussen politici en 'vastgoedbaronnen, financiële holdings en speculanten'. Hij wil naar Barcelonees voorbeeld een 'bureau voor transparantie en goed bestuur' dat belangenconflicten moet voorkomen en klokkenluiders binnen de stedelijke diensten beschermt.

Dat één op vier Antwerpse kinderen opgroeit in armoede noemt PVDA 'een schandvlek' op de stad, op mobiliteitsvlak wil de partij 'resoluut kiezen voor verkeersveiligheid voor voetgangers en fietsers en voor openbaar vervoer'. Ook de rusthuizen moeten in Antwerpen een pak betaalbaarder worden, klinkt het.

Het programma van PVDA zal nog getoetst en aangepast worden aan een eigen bevraging onder 10.000 Antwerpenaars. 'Wij betrekken de mensen, dat is ons DNA', zegt Mertens. 'Er is geen enkele partij die dat doet zoals wij. Geen enkele.'