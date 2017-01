Publifin: Moreau neemt ontslag als burgemeester van Ans

Stéphane Moreau (PS), een van de spilfiguren in de Publifin-affaire, neemt ontslag als burgemeester van Ans 'om te anticiperen op de recente beslissingen van de Waalse regering'. Zo laat hij in een mededeling weten. Moreau was burgemeester sinds de lente van 2011. Hij wordt opgevolgd door zijn partijgenoot Grégory Philippin, huidig schepen van Openbare Werken.

Moreau spreekt van een 'verscheurende keuze' die onvermijdelijk leek 'aangezien mijn band met de politieke wereld, hoewel die maar gedeeltelijk is, uiteindelijk de onderneming die ik leid en die ik samen met mijn collega's en de honderden - die er intussen duizenden geworden zijn - werknemers heb doen groeien, schade kan berokkenen'.

Stéphane Moreau zit al enkele weken in het oog van de Publifin-storm als ceo van Nethys, de operationele poot van Publifin. De zaak draait rond de royale vergoedingen die bepaalde mandatarissen opstreken, hoewel er nauwelijks prestaties die naam waardig tegenover stonden.

PS-voorzitter Elio Di Rupo had Moreau opgeroepen om te kiezen tussen zijn burgemeestersjerp en de leiding van de Nethys.