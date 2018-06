Prins Laurent wil N-VA-Kamerlid Buysrogge aanklagen voor laster

N-VA-parlementslid Peter Buysrogge zei in mei dat prins Laurent een vals verslag had ingediend over zijn activiteiten in 2017. De prins liet al verstaan dat hij zwaar aan die beschuldiging tilde en liet zijn raadsmannen eventuele juridische stappen onderzoeken.